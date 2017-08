Segundo módulo da Sabatina, dia 20, será com Micarla, Wober, Joanilson e Dário

O segundo módulo da Sabatina Nominuto especial com os candidatos a prefeito de Natal ocorre na próxima quarta-feira (20). Dessa vez Dário Barbosa (PSTU), Joanilson de Paula (PSDC), Micarla de Sousa (PV) e Wober Júnior (PPS) sobem ao palco da FIERN para apresentarem suas propostas de governo.O evento começa às 19h e a entrada é gratuita. Na última quarta-feira (13) Fátima Bezerra (PT), Miguel Mossoró (PTC), Pedro Quithé (PSL) e Sandro Pimentel (PSOL) enfrentaram a Sabatina. O dia da participação de cada candidato foi definido por sorteio.Essa é o primeiro encontro dos prefeituráveis da capital com transmissão ao vivo pela internet e pela televisão. O público que não for à FIERN terá a opção de assistir tudo em tempo real pelo portal Nominuto.com (www.nominuto.com), site da 96 FM (www.96fm.com.br) ou pelo canal 32 da Cabo TV.A transmissão é feita pela Diginet utilizando a tecnologia flash, que transforma o sinal captado por câmeras de vídeo em imagens mais leves, apropriadas para a internet. Outra diferença da Sabatina Nominuto em relação aos outros encontros com candidatos na capital é o formato.A organização optou por fazer entrevista, e não debate, evitando as réplicas e tréplicas que costumam beneficiar apenas alguns candidatos. As falas consideradas ofensivas ou caluniosas terão, entretanto, direito de resposta.Além da equipe de jornalistas do Nominuto.com, o público presente na FIERN e internautas poderão participar com perguntas. Os interessados podem enviá-las desde já para o e-mail [email protected] Desde que foi anunciada, a Sabatina Nominuto arrancou elogios dos candidatos. "A iniciativa é extremamente democrática", disse Wober Júnior. "O ideal é que outros veículos tivessem o mesmo comportamento", defendeu Dário Barbosa, do PSTU.Joanilson de Paula lembrou da participação do público: "o fato de as pessoas comuns poderem enviar suas perguntas e de os candidatos poderem participar de maneira igualitária fazem do encontro um momento de paridade no uso das armas eleitorais", declarou.A líder das pesquisas, Micarla de Sousa, elogiou os concorrentes: "em função do alto nível dos participantes, ela terá muito conteúdo."Essa é a quinta edição da Sabatina Nominuto e conta com o apoio da Diginet, Cabo TV, FIERN, Plugtehc, Rits, Rats e Clip Produções.