Vantagem do Contemporâneo cai, mas penta ainda é certo Com poucas modalidades ainda em disputa, Jogos Escolares já está praticamente definido.

A Coordenadoria de Esporte do colégio Contemporâneo divulgou no inicio da manhã desta quarta-feira (22) os novos resultados de classificação das equipes nos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (Jerns).



Classificção geral dos Jerns



Contemporâneo – 524

Facex – 474

CEI – 357

Henrique Castriciano – 324

Neves – 234

Salesiano – 213

Auxiliadora – 208

Marista - 205



*Segue abaixo os resultados já computados pela coordenação do Colégio Contemporâneo.



1 - Badminton

2 - Body Boarding

3 – Capoeira

4 - Ciclismo

5 - Futebol

6 - Futebol de Mesa

7 - Futebol Society

8 - Futsal – falta mirim masculino

9 - Ginástica Olímpica

10 - Ginástica Rítmica

11 - Handebol de Areia

12 - Hipismo

13 - Judô – falta mirim feminino

14 - Karatê

15 - Maratona do Conhecimento

16 - Mountain Bike

17 - Nado Sincronizado

18 - Natação

19 -Pesca

20 - Pólo Aquático

21 -Squash

22 -Surf

23 -Taekwondo

24 -Tênis de Mesa

25 -Tênis de Campo

26 -Voleibol duplas

27 -Voleibol Indoor

28 -Xadrez