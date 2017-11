PM detém dupla armada dentro de ônibus Segundo major Alarico Azevedo, um dos homens foi reconhecido por passageiros por já ter praticado outros assaltos.

Dois homens foram detidos agora à tarde durante a operação Cidade Segura, desencadeada pelo Comando do Policiamento da Capital (CPC), com objetivo de ação de assaltantes em ônibus.



De acordo com o chefe de operações do Policiamento da Capital, major Alarico Azevedo, policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) perceberam dois homens em atitude suspeita no momento em que entraram no ônibus que faz a linha Amarante.



Nesse momento, os policiais militares resolveram fazer uma vistoria nos passageiros e encontraram uma arma com um dos homens. "Algumas pessoas reconheceram o outro homem por já ser acusado de outros assaltos", declarou.



O oficial da PM informou que os dois homens foram detidos e levados à delegacia de plantão da zona Norte onde seriam ouvidos e autuados em flagrante.



*Mais informações em instantes