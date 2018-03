Garibaldi: Quero prestar uma homenagem principalmente a Wilma de Faria

Vlademir Alexandre Garibaldi também esteve na casa de Fátima Bezerra na noite deste domingo (5).

Em entrevista à imprensa, Garibaldi elogiou a continuação da aliança entre PT, PMDB e PSB formada em torno do nome de Fátima. “Nós demonstramos afinidades, idéias em comum, projetos. Temos que procurar lutar cada vez mais por Natal”, falou, para tocar no nome da governadora Wilma de Faria (PSB), que também prestava seu apoio à candidata petista.“Quero aqui prestar uma homenagem a todos os companheiros, principalmente a governadora”, declarou. O senador disse ainda que Fátima o deixou feliz pela sua garra, competência e pelo jeito com que encarou o desafio.