Vigilância Sanitária inspeciona bares e restaurantes no Alecrim

Ana Paula Oliveira Covisa fiscaliza restaurante em um shopping do Alecrim.

Trata-se da Operação Visa Itinerante, que periodicamente é feita pela Secretaria municipal de Saúde. A operação consiste em inspecionar estabelecimentos de alimentos, medicamentos, serviços de saúde, meio-ambiente e saúde ambiental.Nos restaurantes, por exemplos, os técnicos observarão se os alimentos estão bem acondicionados, prazo de validade dos produtos, higiene e procedimento dos manipuladores.“É obrigação do poder público fiscalizar todos os produtos e serviços que são oferecidos à população”, diz a chefe do setor de Vigilância Sanitária, Izolda Leite Fonseca.Segundo ela, a previsão é visitar cerca de 100 estabelecimentos hoje. Izolda Leite também explicou que o critério de visita segue o calendário de rotina, além das últimas denúncias registradas pelo disque saúde da Covisa (0800 281 4031).A chefe do setor de Vigilância Sanitária afirma que a maior parte das denúncias estão relacionadas à dengue. “Nós passamos um momento crítico na cidade. Atualmente a maioria das denúncias está ligada a focos de dengue encontrados pela população”, conta, acrescentando que agentes de endemias do município também estão envolvidos na operação.Durante a operação, a Vigilância Sanitária está com um ponto de apoio na Praça Gentil Ferreira. Técnicos do órgão fazem um trabalho educativo junto à população do bairro, com panfletagem para esclarecimento sanitário e atendimento às denúncias.“A idéia principal do trabalho é o caráter educativo. Os profissionais estão preparados para não só realizar procedimentos intrínsecos a inspeção sanitária, mas, principalmente orientar, informar e educar os proprietários de estabelecimentos”, observa.