Micarla não fortalece o pólo dos que apóiam o presidente Lula, diz Berzoini

Vlademir Alexandre Berzoini elogia aliança entre PT, PSB e PMDB em Natal.

Em Natal para participar de eventos de campanha da deputada federal, Berzoini informou que a campanha da capital potiguar será uma das poucas que o presidente Lula estará participando, homenageando os aliados que se uniram em torno da candidatura de Fátima para a Prefeitura. A aliança, inclusive, foi motivo de elogios por parte de Ricardo Berzoini.“Todos sabemos o quanto é difícil reunir tantos apoios como Fátima e os demais aliados conseguiram, e isso será bastante importante na nossa intenção de fortalecer a base de apoio do presidente Lula”, disse o dirigente partidário.Com relação à situação da eleição em Natal, Berzoini afirmou que todo o partido está bastante confiante no crescimento e na vitória de Fátima Bezerra, descartando a hipótese de que a candidata seja derrotada no primeiro turno. Para o dirigente, o conhecimento da população com relação à candidatura ajudará na possível virada de Fátima.“Fátima está crescendo de acordo com o conhecimento da população sobre a sua candidatura, e essa é a tendência. Por isso estamos trabalhando e confiamos na vitória”, afirmou, buscando enfatizar que a candidata do PT é a única que representa o presidente.Na opinião de Ricardo Berzoini, Micarla de Sousa, apesar de aliada do Governo Federal, não somaria para o projeto de fortalecimento da base aliada a Lula devido à presença do Democratas na coligação da “borboleta”, partido que é ferrenho opositor da administração federal.“Apesar de respeitarmos muito o PV, que é aliado do Governo Federal, a candidatura de Micarla não fortalece o pólo dos que apóiam o presidente Lula porque, ao lado dela, está o DEM, que é um partido de oposição à administração”, disse Berzoini.No entanto, Ricardo Berzoini foi irônico quando questionado se o principal objetivo do PT seria dificultar a reeleição de José Agripino (DEM) ao Senado.“Se o objetivo do PT fosse só derrotar o DEM e José Agripino, seria muita mediocridade, até porque eu não vejo tanta importância nesse cidadão”, disse Berzoini, que participa de caminhada junto à candidata.