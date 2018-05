Mulambo regional

Vlademir Alexandre A origem do prato vem do passado.



Carne de sol com nata

A origem vem do passado. As donas-de-casa aproveitavam as sobras de carne do almoço de toda a semana e processavam os "fiapos" até se transformarem na carne de mulambo, nome original da receita.A carne é batida em um tacho junto com a manteiga da terra e a nata até ganhar uma maciez única. Em cerca de 20 minutos, a carne de sol batida com nata é servida com porções de feijão verde, arroz de leite, macaxeira e farinha.A carne vermelha é apenas uma das variações do cardápio. O pernil de cabrito, a paçoca de pilão, o guiné, a galinha caipira, a carne de sol assada na brasa, o filé de tilápia na chapa e o cabrito guisado são outras atrações da casa. Os proprietários do restaurante, Gustavo Azevedo e Isabel Azevedo, explicaram que o movimento é intenso durante a semana de clientes que procuram o sabor original de uma refeição legitimamente nordestina.A característica das refeições do Âncora Caipira é a presença de ingredientes como manteiga da terra e farinha, largamente utilizados na produção da farofa d'água e que dão um sabor peculiar aos alimentos. Os freqüentadores da casa também podem se deliciar com um legitima rapadura após as refeições. Outro componente que não pode faltar, mas deve ser apreciado com cuidado é a cachaça, acompanhamento ideal de um arroz com caldo de cabrito.Além do sabor da comida do Âncora Caipira, outra particularidade chama a atenção dos freqüentadores: a ambientação. Os detalhes são notados logo na entrada, onde uma miniatura de carro boi, confeccionada em argila, recepciona os clientes. O cuidado na composição do ambiente conta até com a presença de uma típica venda do interior que possui desde cordéis até moringas, baladeiras e objetos de couro.A carne deve ser frita em uma frigideira com manteiga da terra. Depois de frita, deve ser amassada com um martelo de bife. Em seguida, a carne é levada a um tacho onde é adicionada a nata, um pouco de manteiga e cebola. Durante o procedimento, a carne deve ser batida até a nata amarelar. Neste ponto é que se dá a maciez e cremosidade do prato. O tempo de preparo leva, em média, 20 minutos.» 350g de carne de sol» manteiga da terra (a gosto)» 1 cebola branca ou roxa média picada» 1 colher (sopa) de nataEndereço: Rua Seridó, 745, PetrópolisFuncionamento: segunda a domingo, das 11h0 às 17hsexta, sábado e domingoTelefone: 3202-9364