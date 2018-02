Justiça julga improcedentes mais três representações entre candidatas à Prefeitura de Natal

Vlademir Alexandre/ Gabriela Duarte Micarla x Fátima: duelo continua na Justiça Eleitoral.

Ainda referente ao discurso do presidente Lula durante o comício que realizou em Natal, a coligação de Micarla de Sousa entendeu que as palavras do líder petista, que foram utilizadas durante o programa eleitoral de Fátima Bezerra, teriam denegrido e difamado Micarla. Os trechos, que foram reproduzidos em dois programas, supostamente insinuariam que Micarla não teria caráter e honradez e que se utilizaria da TV de sua família para benefício eleitora.A juíza Martha Danyelle, em sua decisão, negou totalmente a procedência dos recursos, que tinham o mesmo conteúdo, mas tratavam sobre os programas veiculados na manhã e durante a noite do dia 24 de setembro. Assim, a candidata do PV não pôde ter veiculado o direito de resposta durante os programas da concorrente.No caso de Fátima, a petista se queixava de que o Jornal do Dia, da TV Ponta Negra, teria ouvido aliados de Micarla para rebater as críticas do presidente Lula à deputada do PV e, com isso, estariam infringindo o inciso IV do artigo 45, da lei eleitoral nº 9.504/97. Porém, a juíza também julgou improcedente o pedido da candidata do PT.Apenas entre o sábado (27) e esta terça-feira (30), nove processos entre as duas candidatas já foram julgados na 4ª Zona Eleitoral.