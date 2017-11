Aeromóvel pode ser alternativa para o transporte urbano de Natal

Alexis Peixoto “É um sistema de transporte totalmente voltado para otimizar o fluxo na região metropolitana."

O projeto do veículo automatizado de superfície elevada já existe em Porto Alegre, desde os anos 80. Construído para percorrer médias e pequenas distâncias, o Aeromóvel é operado por um sistema de propulsão pneumática não poluente, uma vez que não utiliza óleo diesel.No projeto, que será apresentado junto com o superintendente da CBTU Natal, José Fernandes da Silva, a governadora Wilma de Faria e ao prefeito Carlos Eduardo, ainda essa semana, o Aeromóvel funcionaria como meio de acesso alternativo aos usuários do Aeroporto Augusto Severo e moradores de localidades próximas, sob administração da CBTU Natal.Com capacidade para 136 passageiros em cada carro, a implantação do sistema custaria ao Governo R$ 3 milhões por quilômetro de trilho, aproximadamente um terço do investimento previsto na implantação do Veículo Leve Sob Trilhos (VLT).“É um sistema de transporte totalmente voltado para otimizar o fluxo na região metropolitana. Além de utilizar um sistema de propulsão ecologicamente correto, há a vantegem dele não ocupar espaço terrestre, já que é construído em vias suspensas”, destaca o secretário Luiz Carlos Bueno.Apesar de todas as vantagens enumeradas, o secretário ressalta que o projeto do Aeromóvel não exclui a discussão em torno do VLT.“Não são projetos excludentes. Pelo contrário: são complementares. O Aeromóvel é projetado para percorrer trajetos curtos e médios, enquanto o VLT é voltado para distâncias maiores”, explicou o secretário, garantindo que o assunto também estará na pauta de seu encontro com a governadora e o prefeito.Além do projeto do Aeromóvel, o secretário apresentará outras ações referentes à ampliação do número de vagões e restauração dos já existentes na frota disponibilizada pela CBTU, incluindo melhorias nas linhas de trens urbanos que passam por Ceará-Mirim, Macaíba, Parnamirim e São José do Mipibu, além da implantação de uma linha ligando o Aeroporto Augusto Severo e o futuro Aeroporto de cargas de São Gonçalo.