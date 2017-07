O judoca Leandro Guilheiro conquistou o segundo bronze do Brasil na Olimpíada de Pequim. Ele competiu na categoria leve (- 73kg) e venceu a luta por ippon contra o iraniano Ali Malomat em apenas 23 segundos. Essa é a segunda medalha olímpica de Guilheiro, que também havia conquistado o bronze nos Jogos de Atenas, Grécia, em 2004.Leandro venceu as duas primeiras lutas, mas perdeu para o atual campeão mundial Ki Chun Wan, da Coréia do Sul, de 19 anos. O brasileiro levou a luta para o golden score e sofreu um waza-ari, conquistando a vaga para o bronze na repescagem.