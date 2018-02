Fátima acredita que vai para o segundo turno Candidata da coligação União por Natal votou no colégio Padre Miguelinho.

A candidata da coligação União por Natal, Fátima Bezerra, compareceu ao seu local de votação no Colégio Padre Miguelinho, no Alecrim por volta das 10h. A deputada estava acompanhada da governadora Wilma de Faria e na saída assegurou sua certeza de que vai disputar o segundo turno.



A governadora Wilma de Faria, que acompanhou a candidata, reafirmou sua confiança no segundo turno, e referendou a indicação de Fátima Bezerra, garantindo que ele significa o melhor para a cidade.



Fátima ainda falou ainda sobre a emoção de voltar ao colégio Padre Milgulinho, onde estudou durante todo o tempo em Natal, só saindo para entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. "É por isso que tenho o compromisso com a cidade e com a educação, pois acredito que posso fazer muito mais pela minha cidade", disse.