Jorge Moura: Ele respira esporte

Fotos: Vlademir Alexandre "No esporte, a melhor coisa que eu fiz foram as amizades."

Para a iniciação no ambiente esportivo, um campo de terra montado debaixo das mangueiras do colégio Marista serviram de cenário para as peladas com os meninos do bairro. Ainda no futebol, atuou pelo time juvenil do Riachuelo Atlético Clube, em 62, treinando no antigo CIAT, atual Grupamento de Fuzileiros Navais, na Base Naval.Ele revelou que durante um tempo, a equipe teve um gandula que recolhia as bolas que caíam na maré. Marinho Chagas, que mais tarde integrou a Seleção Brasileira e foi eleito o melhor lateral-esquerdo do mundo, fez as vezes de apanhador de bola enquanto observava Toinho e Bomba, irmãos que defenderam o Riachuelo.Anos mais tarde, foi vendido ao ABC na época em que o clube era treinado por Edésio Leitão e dirigido por José Prudêncio. "Entrei no ABC como goleiro e não preciso dizer que fui reserva eterno de Ribamar e Erivan, dois dos melhores jogadores do Estado", conta.Ele lembrou, ainda, da época em que Alberi chegou ao alvinegro vindo do Recife para curar a asma. O clima de Natal fez bem não só à saúde do atleta como ao futebol. Outra figura lembrada por Jorge foi o massagista Zózimo, profissional que dedicou boa parte da vida ao clube. Pelo América, defendeu as cores do clube no futebol de salão como arqueiro na Copa Brasil, disputada em Fortaleza.Entretanto, a carreira no futebol não foi apenas como jogador. Formado em educação física, desempenhou a função de preparador físico da equipe profissional do ABC. Pelo Alecrim também atuou como preparador da equipe profissional, e como diretor e técnico do juvenil do clube.No basquete, contou que a carreira foi curta. Começou aos 17 anos a chamado do professor Cristalino Nogueira do Santa Cruz. Iniciou no infanto-juvenil do clube, passou pelo juvenil e chegou ao adulto, quando deixou de praticar o esporte. Ressaltou que na ocasião, disputava o campeonato de voleibol e depois, basquete. "Eu jogava pelo América, tomava banho, trocava a camisa e ia jogar no Santa Cruz", lembra.Como jogador de handebol, foi convocado em 1965 a fazer parte da Seleção do RN para um jogo contra a Seleção paulista. O grupo treinado por Bosco Silva, que foi técnico da Seleção Brasileira de handebol, acabou perdendo a partida pelo apertado placar de 17 a 16, no ginásio do Palácio dos Esportes.Atuando nas quadras de vôlei foi visto jogando com colegas e acabou indicado para ser técnico do Colégio Agrícola de Macaíba. A estréia aconteceu em Caicó, jogando pelo campeonato interiorano. Jorge também foi treinado por Inácio Cassimiro e, no América, pelo pernambucano Genilton Correia, primeiro técnico profissional e amador do RN. Moura explicou que pelo fato de não existirem escolinhas de esportes em Natal, a dificuldade na descoberta de novos destaques ficava restrita ao garimpo de alguns treinadores.Em decorrência do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, foi convidado e trabalhar na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (Etefrn), atual Cefet. Depois de um treinamento em Recife, assumiu o posto de professor de educação física no futebol, conquistando durante cinco anos consecutivos o título invicto de campeão juvenil e infantil. No segundo ano como professor, manifestou o desejo de montar uma equipe de voleibol dentro da instituição. No comando do time de vôlei, arrematou nove campeonatos Jerns, além de um campeonato brasileiro.Mesmo com as conquistas, o treinador não deixou de lembrar o descaso dos governantes com o esporte amador. "No esporte, a melhor coisa que eu fiz foram as amizades. O restante me desgastei, recebi não e me preocupei com o nosso Estado que é uma obrigação dos governantes. Isso é uma vergonha para o nosso Estado", lamenta. Outra questão apontada foi a falta de conservação das praças esportivas.O presidente da Federação ainda destacou que a melhor época vivida pelo esporte no RN foi nos anos 80. Segundo Jorge, o Estado mantinha 36 centros esportivos, 512 clubes recebendo material da prefeitura e mais 28 escolinhas de basquete, vôlei e futebol. "Trabalhar com o esporte é muito fácil. Quem complica são os que querem tomar proveito do esporte para si próprio", completa.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)