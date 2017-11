Wober Júnior: "Saúde é a minha principal bandeira e vai ser minha prioridade"

Maiara Cruz Wober Júnior não poupou críticas à gestão atual.

Com recursos que o município tem direito. Recursos dos governos federal, estadual, municipal e oriundos da iniciativa privada, que, aliás, nenhuma dessas articulações com este setor foi utilizada por nenhuma gestão em Natal. Nós pretendemos usar esses instrumentos que têm no estatuto da cidade e no Plano Diretor de Natal para tocar essa questão do saneamento básico. Natal tem entre 14% e 15% de esgoto tratado que não contamina o lençol freático e já possui recursos que vão permitir sanear 68% do seu território nos próximos três anos. A atual gestão diz que é no próximo ano, mas isso não tem fundamento, a começar por essa questão do emissário submarino, que deverá acontecer na zona sul da cidade e despejar na praia de Ponta Negra, e que ainda há um debate muito grande entre a universidade e o Ministério Público.A saúde é o ponto nevrálgico da administração do prefeito Carlos Eduardo Alves. Houve incompetência e soberba demais. A começar pelo relacionamento do governo municipal com os trabalhadores da saúde. Uma convivência muito tumultuada, de enfrentamento, arrogância e que não constrói uma política pública saudável, cujo principal beneficiado é a população de Natal. O fluxo de recursos não é o desejado ainda, em Natal, e a sua gerência é também muito ineficiente. Nós vamos otimizar a utilização desses recursos e tornar a administração mais eficiente. Vamos convocar os trabalhadores para fazer um pacto pela saúde de Natal. Um exemplo é que o Governo, como instituição, conseguiu fazer a Central do Cidadão, que é confortável, as pessoas são bem atendidas e o serviço é eficiente. Se fazemos isso para tirar documento, por que não se faz um posto de saúde cidadão? Nós estamos tratando da vida humana. É a minha principal bandeira e vai ser a minha prioridade.Primeiro, respeito e reestruturação de todo organograma da prefeitura que é velho, arcaico, superado a começar pela Semurb, que é a secretaria que toca o desenvolvimento da cidade com a liberação de alvarás tanto para construção civil, quanto a questão de meio ambiente. Está emperrada a secretaria, não pelos técnicos de lá, que na sua maioria são competentes, mas por falta de estrutura, de dimensionamento da atual secretaria para a exigência de Natal. Faltam técnicos, investimentos na secretaria e os projetos, que segundo algumas pessoas são mais de 500, estão emperrados, e assim emperra também o desenvolvimento da cidade. Aí a gente não tem renda, não tem emprego, e, portanto, não tem saúde, educação, e outras questões mais que o prefeito tem a obrigação de fazer. Nós temos que reordenar a prefeitura e fazer um grande estudo, inclusive na direção dos cargos comissionados, que são mais de 1.200, e com isso nós teremos uma política eficiente de valorização do serviço público da capital.É esse reordenamento que nós vamos fazer aprofundado. Acabar com alguns órgãos e fortalecer outros. Faremos um estudo aprofundado. Nós não vamos emitir opiniões irresponsáveis, com intuito meramente eleitoreiro e fazer uma grande transformação na prefeitura sem ter esses dados concretos. Mas pelos dados preliminares que nós temos, a prefeitura está defasada na valorização do servidor público e na organização do organograma.Eu acho um absurdo a insegurança jurídica para o desenvolvimento de qualquer entidade do governo federal ao estado e o município. É um absurdo você querer investir na cidade e não saber como fazer, e o pior é você ser enganado. O mesmo órgão que libera lhe impede de investir. No meu governo haverá segurança jurídica e os empresários serão tratados como parceiros e não como adversários, como são tratados na atual administração. Eu não conheço no mundo capitalista nenhum desenvolvimento econômico que dê fruto social se não for em parceria com a iniciativa privada, e aqui ela está sendo tratada ao invés de pão-de-ló é com pão e água. Nós teremos respeito aos empresários, eles vão ter a regra estabelecida. Nós vamos buscar esse desenvolvimento. A ordem na minha administração é fazer Natal crescer.O principal malefício que acontece na administração de natal há muitos anos é falta de planejamento. É lamentável isso. É por isso que você faz um Plano Diretor da cidade, um plano de drenagem, outro de manejo de resíduos sólidos, ao invés de fazer uma política de saneamento global, onde você vai atender as expectativas da sociedade com os investimentos públicos carreados. Na educação, nós vamos estabelecer metas. Não é possível que Natal continue com 80 mil analfabetos. Em um ano e quatro meses que eu passei à frente da Secretaria Estadual de Educação, nós alfabetizamos 130 mil homens e mulheres com mais de 15 anos. Nós vamos erradicar o analfabetismo e vamos criar uma escola modelo. Todas as escolas terão complexo esportivo, sala de teatro, de música, de folclore, com ensino tradicional e profissionalizante. Nós vamos quebrar com esse paradigma da escola velha. Além disso, os professores serão valorizados. Não adianta você criar uma política de educação sem valorizá-los, e a instituição terá metas a serem atingidas, caso contrário a gente vai estudar as ações que teremos que adotar.Isso é uma coisa terrível, inclusive o governo Lula que é um governo de factóide, é um governo que descobre a camada de pré-sal e imediatamente diz que esse dinheiro vai servir para educação. Isso é uma brincadeira que está se fazendo com o povo brasileiro. O governo Lula não tem o menor respeito ao povo brasileiro. Não tem nem o dinheiro para explorar o pré-sal, que são bilhões de dólares que precisam ser investidos e já está falando que o dinheiro vai servir para educação. Então o que a gente vai fazer nessa questão tributária? Nós vamos tratar os principais impostos do município, o IPTU e o ISS, como instrumentos de política fiscal. Eu não vou aumentar o IPTU nos meus quatro anos de gestão. E às vezes as pessoas falam “mas Wober você vai precisar de dinheiro pra tocar a máquina”. Eu digo, meus amigos é porque a prefeitura não tem o orçamento transparente. O discurso participativo do orçamento é apenas discurso e não uma prática efetiva da sociedade. E o orçamento do município para 2008 é de 1 bilhão de reais, e o IPTU representa 26 milhões. A maior arrecadação se dá no mês de janeiro, que é de 13 milhões de reais. Isso não altera a qualidade do serviço oferecido pela prefeitura, mas altera no bolso do contribuinte, que paga 20 ou 30 reais a mais todo ano. Já o ISS, nós vamos fazer grande negociação para levantar a indústria criativa. Nós vamos transformar essa indústria cultural em bens econômicos de valor agregado para que o nosso povo desenvolva as suas atividades, sua vocação, suas tradições, inclusive na recuperação de bairros. Nós vamos ser ousados e vamos usar esses instrumentos de política tributária e tocar o investimento da cidade.Em primeiro lugar, o integrante do PPS que foi acusado pelo Ministério Público, através da Operação Impacto, foi afastado imediatamente da presidência do partido, e nessa campanha ele nem sequer me apóia. Ele se ligou aos seus tradicionais amigos, que inclusive estão todos envolvidos. O PPS está limpo, não adianta tampar o sol com a peneira. O vereador Emilson Medeiros está totalmente afastado do nosso partido. Já a minha relação com a Câmara será de respeito, nós vamos tê-la como parceira, porém não vamos estimular uma relação promíscua. Por exemplo, a Câmara Municipal tem um acordo de cooperação técnica - olha que absurdo! - e a população não sabe disso. O acordo entre a Prefeitura de Carlos Eduardo e a Câmara variava de 200 a 400 mil reais por mês, segundo as denúncias. Que cooperação técnica é essa? Nós vamos pegar esse dinheiro e carrear pra Semurb, tocar o desenvolvimento da cidade para estruturar Natal e para que não fiquem os projetos emperrados. Para que Natal não fique dormindo nessa grande oportunidade que tem de mudar e melhorar a qualidade de vida do seu povo.São 260 mil carros circulando por Natal. Se considerar a região metropolitana, chega a 340 mil. Você tem que ter uma política que envolva Natal e a Região Metropolitana e para isso é preciso um prefeito que tenha liderança, maturidade e experiência. Segundo, é analisar as medidas que vai tomar e não inventar esse negócio de VLT, que eu sou a favor, mas não é uma dádiva que vai chegar de uma hora para outra como uma varinha de condão. Nós vamos transformar os amarelinhos não só em cobradores de multas, mas em educadores de trânsito e vamos colocar, por exemplo, nos sinais. Eu vou proibir carga e descarga de caminhões em fluxo intenso e vou promover uma grande campanha educativa para o trânsito. E a publicidade, ao invés de favorecer o próprio prefeito, vai servir para educar a população.Porque nós temos uma proposta alternativa para combater as estruturas arcaicas e de métodos políticos conservadores que estão tentando fazer na prefeitura. Toda eleição é o seguinte: José Agripino com Garibaldi, agora é Wilma com Garibaldi. Eles é que escolhem os candidatos em que Natal deve votar. Então, eu rompi com esse negócio. Eu quero que a população escolha o seu candidato conscientemente. Um candidato livre, experiente, competente, preparado para governar a cidade de Natal e fundado nos seus princípios democráticos mais profundos. É por isso que eu peço o voto para todas as pessoas de Natal.