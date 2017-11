Mais dois jovens são presos com arma dentro de ônibus

Thyago Macedo Matheus declarou que andava armado para se defender.

A primeira abordagem foi feita na ponte de Igapó, no ônibus da linha 01 (Felipe Camarão/Guamaré). Ao pedir que os passageiros descessem do veículo para revista, a polícia identificou o adolescente portando um revólver. Ele foi apreendido e encaminhado à delegacia de Plantão da zona Sul.Já a segunda prisão ocorreu em um ônibus da linha 76 (Parque das Dunas/Felipe Camarão), na avenida Coronel Estevam, na Cidade da Esperança. Durante a abordagem, Matheus Alexandre foi visto pelos policiais passando uma arma para que sua companheira, uma adolescente de 17 anos, sentasse em cima. Com isso, ele foi preso e a namorada detida.O acusado declarou que não pretendia realizar nenhum assalto. “Eu andava armado pra me proteger. Minha mãe mesmo foi assaltada dentro dessa mesma linha”, disse à reportagem do

Nominuto.com

. Matheus também será conduzido à delegacia de Plantão da zona Sul, onde será autuado por porte ilegal de arma.