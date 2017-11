Liquida Natal sorteia cupons no sábado

Neste sábado (13), será realizado o sorteio dos cupons da Liquida Natal 2008 na sede da Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL), localizada na localizada na Rua Ceará Mirim 322 – Tirol.Mais de 2 milhões e 800 mil cupons foram depositados nas urnas durante o período da promoção, adquiridos pelos consumidores a cada R$25,00 em compras. Aos clientes serão sorteados dois automóveis zero km, 10 motos 125cc 0km e 10 notebooks, além de 22 cheques no valor de R$ 500 aos vendedores.

RESULTADOS

Mais de 100 milhões de reais circularam na cidade durante o período de 28 de agosto a 7 de setembro. De acordo com a CDL, a resposta para esse ano foi positiva, com um crescimento próximo a 40% em relação a 2007.Os setores de destaque este ano foram informática, material de construção, supermercados, lojas de departamento e eletro eletrônico, além de confecções. Os valores obtidos foram comemorados pela entidade, que investe nesse período para movimentar o comércio da cidade e confirma o segundo melhor período de vendas para o comércio varejista.Após os resultados, será feita uma pesquisa com os participantes do evento para fazer o levantamento real do impacto causado na cidade, como os lojistas vêem essa promoção para o comércio, a credibilidade dada pelos consumidores que aguardam a data para fazerem suas compras, como a comunidade enxerga a Liquida Natal para o desenvolvimento da cidade.