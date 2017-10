Após punição de Hamilton, Felipe Massa fica com a primeira posição na Bélgica

*Fonte: www.autoracing.com.br

Depois de herdar o segundo lugar com a batida do finlandês Kimi Raikkonen, o brasileiro Felipe Massa deu sorte e ganhou de presente o primeiro lugar no Grande Prêmio da Bélgica, neste domingo (7). Isso aconteceu graças à punição do piloto inglês Lewis Hamilton (McLaren), que tinha vencido a prova. Ao final do GP, a direção de prova decidiu puni-lo em 25s, por uma ultrapassagem contra Raikkonen.Com isso, o brasileiro da Ferrari venceu a corrida em 1h22min59s394, ficando a 9s383 do segundo colocado, Nick Heidfeld (BMW). O anterior vencedor da prova, Lewis Hamilton (McLaren) completou o pódio, na terceira posição. Agora, Felipe Massa está há apenas dois pontos do inglês no campeonato. O brasileiro tem 74 pontos contra 76 de Hamilton.Fernando Alonso (Renault) foi o quarto, seguido de Sebastian Vettel (Toro Rosso) e Robert Kubica (BMW). Completaram os oito que pontuaram Sebastien Bourdais (Toro Rosso) e Mark Webber (Red Bull), que subiu para o oitavo lugar após a punicção recebida por Timo Glock (Toyota). Rubens Barrichello (Honda) e Nelsinho Piquet (Renault) abandonaram.Na largada, dada com trechos com pista molhada, Hamilton manteve a ponta e Kimi pulou do 4º para o 2º lugar nas primeiras curvas, e no começo da segunda volta ele estava na liderança. Massa vinha em terceiro, Nelsinho era o oitavo nesta altura e Barrichello estava em 15º. O primeiro momento de alguma emoção da prova aconteceu no toque entre Heikki Kovalainen (McLaren) e Mark Webber (Red Bull), que se encontraram na Bus Stop e o choque acabou acarretando uma punição para o finlandês.Kimi seguia na ponta, com Hamilton e Massa logo atrás e o resultado ia mantendo-o ainda mais vivo na briga pelo título. Enquanto isso no fim do pelotão, Piquet e Barrichello deram adeus à prova. O piloto da Renault rodou e o competidor da Honda desistiu com a caixa de cambio quebrada.Nem mesmo a segunda janela de paradas nos boxes foi capaz de alterar o panorama na frente. Kimi, Lewis e Felipe seguiam liderando a prova, só que na 38ª volta o clima resolve aprontar uma arte e tanto. Algumas gotas caíram do céu e Hamilton aproveitou-se disso para aproximar-se de Kimi. O ápice desta briga se deu na volta 41, com o inglês da McLaren cortando caminho na Bus Stop e tendo que devolver a posição em seguida. Na 42ª passagem, Hamilton passou Kimi, mas logo depois levou o troco do finlandês, que rodou.Um pouco mais adiante a chuva apertou um pouco, o suficiente para complicar a vida dos pilotos e Raikkonen acabou batendo no muro. A batida de Kimi acabou sendo um presente e tanto para Massa, que subiu para o segundo posto.Quem também se deu bem com a chuva no final da prova foi Nick Heidfeld, que colocou pneus intermediários e ganhou o terceiro posto ultrapassando vários carros no final. Bourdais, o terceiro na volta 43, caiu para sétimo na bandeirada. Após a prova, além de Timo Glock, Lewis Hamilton recebeu uma punição de 25s devido as suas manobras controvertidas de ultrapassagem durante a prova.