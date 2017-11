Forças iraquianas matam 30 jihadistas do Estado Islâmico no Nordeste do país

As forças iraquianas mataram pelo menos 30 jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) na província de Kirkuk, no Nordeste do país, durante uma operação militar que começou ontem e terminou nesta segunda-feira (20). A informação é da Agência EFE.

O comandante das Operações de Kirkuk, o general Ali Omran, detalhou em comunicado que a ofensiva tinha como objetivo acabar com agrupamentos jihadistas nos arredores da comarca de Al Hauiya, libertada dos terroristas no último mês de outubro.

Na sexta-feira passada as forças iraquianas tomaram o controle da comarca de Raua, na província ocidental de Al Anbar, que era a última área povoada dominada pelo EI no território iraquiano.

No Iraque o grupo terrorista ainda domina algumas áreas desérticas no oeste do país, perto da fronteira com a Síria.

O EI perdeu no último ano todos seus domínios no Iraque e grande parte deles em território sírio, onde tinha declarado um "califado" em 2014 quando chegou a controlar amplas áreas de ambos países.