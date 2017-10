Ruy Scarpino permanece no América Diretoria nega a saída do técnico e diz ser natural as críticas e cobranças; Gonçalves, zagueiro, é contratado.

A palavra oficial do América é pela permanência de Ruy Scarpino. Ponto. O treinador permanece à frente do comando da equipe e já reinicia os trabalhos normalmente para a partida de sexta-feira (12) diante do Vila Nova.



O que aconteceu, na verdade, segundo Alex Padang, que só hoje está retornando a Natal, foi um mal entendido. "Algumas pessoas fizeram comentários de que Scarpino só ficaria caso ganhasse ou empatasse com a Ponte Preta, como isso não aconteceu surgiu o boato de sua saída", disse Alex.



O dirigente afirmou ainda que, naturalmente, alguns pessoas ligadas ao clube, torcedores influentes estão insatisfeitos com o trabalho de Scarpino. "A gente entende, a situação não é das melhores, e para ser uma idéia tem quem não esteja satisfeita com o trabalho do Mano Menezes no Corinthians, portanto, são coisas do futebol", completou Padang.



O certo mesmo é que o treinador reinicia os trabalhos e começa a montar a equipe para a partida contra o Vila Nova.



O América ocupa a 18ª colocação com 23 pontos, na zona de rebaixamento, e precisa desesperadamente da vitória.



Gonçalves



Além da dispensa de João Paulo, volante, o América confirmou a contratação do zagueiro Gonçalves, que defendeu o Santa Cruz na Série C do Brasileiro.



Ingresso à venda

Os ingressos para o jogo entre América x Vila Nova, na próxima sexta-feira no Machadão às 20:30 horas, começam a ser vendidos amanhã às 14 horas.



Os locais de venda serão:



Sede Social do América

Central de Bilheteria do Machadão

Pittsburg (Ponta Negra, Orla Sul, Prudente de Moraes, Nordestão Lagoa Nova)



Crianças até 10 anos, com documento de identificação e acompanhada dos pais não pagam.



Preço do Ingresso:



Arquibancada: R$ 20,00

Cadeiras: R$ 50,00



Estudantes e Torcedores com mais de 60 anos pagam meia.



Com informações do site do América