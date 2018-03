Governador diz que programas sociais deram independência ao eleitor do Piauí Wellington Dias afirmou que o PT “vai sair fortalecido destas eleições municipais.

Teresina - “Os chefes políticos e os coronéis, que dominavam o Piauí, não existem mais”. Com essa declaração, o governador Wellington Dias afirmou hoje (5) que o PT “vai sair fortalecido destas eleições municipais”. Porém, garantiu que – independentemente do resultado em cada município –, o governo do estado “vai continuar as parcerias com as prefeituras”.



Wellington Dias informou – ao acompanhar o candidato do PT a prefeito de Teresina, Nazareno Fonteles, na hora em que ele foi votar – que continuarão a ser executados os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o da Agricultura Familiar, que “deram mais independência ao eleitor do Piauí, porque satisfizeram as suas necessidades básicas”.



O governador falou que, em todos os municípios, devem continuar as obras de parcerias entre o governo do estado e as prefeituras. Dias afirmou que a sua compreensão é de que “o desenvolvimento do Piauí independe da disputa política”.





Agência Brasil