Bolsas da Europa e da Ásia despencam

As bolsas da Europa registram forte queda nesta sexta-feira (24), seguindo o movimento dos mercados da Ásia.



Na Europa, os mercados abriram em queda e continuaram caindo ao longo da manhã. A cotação da libra esterlina diante do dólar chegou a US$ 1,52, o nível mais baixo em cinco anos.



Às 11h08 (8h08 no horário de Brasília), a bolsa de Londres caia 8,62%, operando a 3.735,51 pontos. No mesmo horário, o DAX, da bolsa de Frankfurt, caía 10,30% (a 4.054,14 pontos) e o Cac 40 registrava queda de 9,88% (a 2.983,80 pontos).



A sexta-feira começou com perdas no mercado asiático devido à divulgação de resultados ruins de empresas. Os anúncios aumentaram ainda mais os temores de que a economia mundial possa entrar em recessão.



Em Tóquio, o índice Nikkei da bolsa do Japão caiu 9,6%, depois que a empresa de produtos eletrônicos Sony divulgou que a previsão de lucro do ano caiu pela metade.



Na Coréia do Sul, a bolsa caiu 10,6%, com a fabricante de chips Samsung divulgando que seus lucros terão queda de 44% no terceiro semestre.



Na quinta-feira, a bolsa de Nova York passou o dia operando em queda, mas acabou fechando em alta de 2%. O índice Nasdaq – de empresas de tecnologia – fechou o dia em queda de 0,73%. Em São Paulo, a Bovespa teve queda de 3,57%.