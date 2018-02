ABC: torcida faz protesto durante treinamento Grupo de torcedores esteve no CT do alvinegro e cobrou empenho dos atletas em vista do momento delicado vivido.

Os ânimos se acirraram no treino do ABC na tarde desta terça-feira (30), no Centro de Treinamentos do alvinegro. Inconformados com os maus resultados da equipe, um grupo de torcedores cobrou mais empenho e comprometimento dos atletas.



A coisa piorou quando uma bomba foi atirada dentro do campo. Por sorte, os atletas realizavam o treino apenas em uma parte do campo e não os atingiu. Além disso, os torcedores gritavam pedindo "raça" aos jogadores. A Polícia Militar foi chamada para conter aqueles que protestavam.



Em meio aos protestos, o nome do jogador Warley foi gritado. Os torcedores pediam o seu afastamento do clube. Com a chegada dos policiais militares, houve uma conversa e a situação não descambou para mais violência.