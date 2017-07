Futebol Masculino: seleção realiza treino técnico nesta quarta em Qinhuangdao

O técnico Dunga e o assistente técnico Jorginho comandaram um intenso trabalho técnico para os jogadores da Seleção Brasileira nesta segunda-feira.O treinamento aconteceu no campo B do Estádio Olímpico de Qinhuangdao, e dele participaram os jogadores que não atuaram desde o início na vitória de 5 a 0 sobre a Nova Zelândia, à exceção do goleiro Renan, que treinou, e Marcelo, que correu em volta do gramado.Os demais jogadores, por terem atuado na véspera contra a Nova Zelândia, fizeram um trabalho de recuperação no hotel.O treino técnico constou de jogos em campo reduzido, com times de três contra três, com os goleiros Renan e Diego Alves, com alternância de 30 segundos de atividade e descanso.O treino exercita velocidade, marcação, movimentação, deslocamento, com repetição de situações ofensivas e defensivas.Houve três séries de treinamento, intercaladas com exercícios de lançamentos, cruzamentos e finalizações.Após o treino, os jogadores foram conhecer o gramado do Estádio Olímpico de Qinhuangdao, local do jogo de quarta-feira, às 8h45 de Brasília, contra a China.