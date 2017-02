Mulher é flagrada com maconha na Penitenciária Estadual de Parnamirim

Karla Larissa Droga estava escondida no órgão genital.

A droga foi achada com o auxílio do detector de metais. O material será levado para perícia, no Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep). Apesar de não ter sido pesada ainda, pela quantidade, a estimativa era de que fossem mais de 100 gramas de maconha. Valdilene Viana foi levada para a delegacia de Plantão Zona Sul. Ela deverá responder por tráfico de drogas e por associação ao tráfico.Em entrevista ao

Nominuto.com

, Valdilene Viana contou que essa foi a primeira vez que entrou com drogas no presídio. Ela disse que só fez isso porque foi ameaçada pelo companheiro, com quem mantém um relacionamento há quase um ano. “Ele me pediu isso da última vez que vim aqui; ele disse que se eu não trouxesse, iria me espancar”, relatou chorando.Valdilene Viana disse ainda que é mãe três filhas, uma de 13, 9 e 6 anos, mas nenhuma é filha do companheiro. “Não sei o que vou fazer”, lamentou.O diretor do presídio Osório Neves, disse ao

Nominuto.com

que situações como essas são comuns. Ele explicou que geralmente são traficantes maiores que procuram presos com menos condições financeiras para contratar “mulas”. “O resultado é isso. A mulher vai presa e os filhos ficam com a avó. Depois, essas crianças, quando adultas, acabam sendo presas também”, declarou.Usado há cerca de um mês no presídio, o detector de metais tem ajudado a descobrir drogas e celulares. Nesta semana, em uma vistoria em 18 celas, foram encontrados 100 gramas de drogas e seis celulares.