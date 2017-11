RN terá aumento de R$ 35 milhões no repasse de recursos do Ministério da Saúde Volume anual de recursos destinados ao estado sobe para R$ 309,5 milhões.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou nesta sexta-feira (12) o aumento de R$ 35 milhões no teto de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados anualmente para o Rio Grande do Norte. Com o aumento, que vinha sendo pleiteado pela governadora Wilma de Faria, o volume anual de recursos destinado ao Estado vai passar de R$ 274,5 milhões para R$ 309,5 milhões.



O aumento vinha sendo reivindicado pela governadora em audiências anteriores com o ministro em Brasília. Segundo Wilma de Faria, a maior parte da população do Nordeste – cerca de 90% - depende do Sistema Único de Saúde (SUS), ao contrário de outras localidades do país, como na região Sudeste, onde mais moradores podem pagar por planos de saúde privados.



Os recursos destinados ao Estado pelo Ministério da Saúde servem para custear a cobertura de procedimentos de alta e média complexidade.



O Rio Grande do Norte é um dos poucos estados brasileiros que investem na saúde o percentual mínimo de 12% da receita como manda a Constituição Federal.