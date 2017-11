Com dois homens a mais, Corinthians vence Barueri Vitória magra de 1 a 0 aconteceu com um gol assinalado nos acréscimos.

Jogando com dois homens a mais - o Barueri teve dois jogadores expulsos - com um gol aos 49min do segundo tempo de André Santos, o Corinthians venceu o Barueri por 1 a 0, na tarde deste sábado (13), no Pacaembu, e segue mais próximo de uma vaga à Série A do Brasileiro. Com os três pontos, o time alvinegro ampliou a vantagem para 15 sobre o próprio adversário deste sábado, que é o primeiro fora do G-4 da Série B.



Mesmo assim, os donos da casa tiveram muitas dificuldades na partida. Após reclamarem da "desistência" na marcação de um pênalti por parte da arbitragem no primeiro tempo, o zagueiro corintiano Chicão desperdiçou uma cobrança na segunda etapa, isso quando o Barueri já estava com dois jogadores a menos.



Porém, com o gol nos últimos instantes do lateral-esquerdo, o Corinthians chegou aos 54 pontos e viu a distância para o Barueri, que permaneceu na quinta colocação, mesmo com a derrota, subir para 15 tentos, chegando assim a sua melhor marca nesta Série B.



De quebra, o time alvinegro também conquistou a sua sexta vitória seguida, marca que ainda não havia sido alcançada durante esta temporada. A última vez que o Corinthians não conseguiu sair de uma partida com os três pontos foi no empate por 1 a 1 com o Avaí, no dia 12 de agosto.



Como é de costume quando joga em casa, o Corinthians começou a partida com mais domínio de bola. Apesar de André Santos arriscar chutes de fora, foi o Barueri quem teve as duas primeiras boas chances do jogo. Aos 8min, Flávio cobrou falta da esquerda e Felipe fez boa defesa. Aos 19min, foi a vez de Pedrão receber dentro da área e finalizar. O camisa 1 corintiano, novamente, impediu que os visitantes abrissem o placar.



Aos 22min, o lance polêmico da partida. Após o goleiro Renê cobrar tiro de meta, Lulinha rebateu de cabeça e a bola sobrou próxima à área do Barueri. Herrera e Duílio dividiram e o argentino foi para o chão. O árbitro Domingos de Jesus Viana Filho assinalou pênalti, confirmado pelo assistente.



A marcação provocou revolta dos jogadores do Barueri, que passaram a pressionar o assistente. Após consultar o quarto árbitro, o juiz do jogo voltou atrás e marcou falta fora da área, levando à ira, desta vez, os corintianos. Após quase cinco minutos de paralisação, o zagueiro Duílio, "protagonista" do lance, foi expulso, e Nilton chutou em cima da barreira.



Apesar de não conseguir abrir o placar, o lance serviu para despertar o Corinthians na partida. Com um homem a menos, o Barueri passou a se defender ainda mais, deixando apenas Pedrão à frente, fato que complicou a criação de jogadas por parte dos donos da casa.



Com isso, o Corinthians apostou em cruzamentos para a área do Barueri, e quase marcou. Lulinha, em duas oportunidades, teve a chance de abrir o placar. A melhor chance do primeiro tempo para o time alvinegro, no entanto, foi aos 44min. Em um rápido contra-ataque, Douglas avançou pelo meio e abriu na direita para Nilton. O volante cruzou para o próprio camisa 10, que ajeitou de peito e André Santos, da entrada da área, chutou forte para boa defesa de Renê.



No segundo tempo, o Barueri fez duas substituições e voltou ainda mais disposto a apenas se defender. Já o técnico Mano Menezes sacou Lulinha para a entrada do atacante Bebeto.



A mudança no Corinthians quase surtiu efeito. Aos 7min, após cruzamento da esquerda, Douglas acertou um voleio e a bola caiu nos pés de Bebeto. Livre na pequena área, o atacante corintiano chutou fraco e o goleiro Renê defende sem problemas.



Aos 16min, o pênalti que o Corinthians reclamou na primeira etapa foi marcado pelo árbitro do jogo. Herrera foi agarrado por Leandro Castan dentro da área e, além de marcar falta, o juiz expulsou o jogador do Barueri, deixando os donos da casa com dois homens a mais.



Na cobrança do pênalti, porém, o Barueri foi mais feliz. Chicão chutou no canto esquerdo e o goleiro Renê defendeu.



A partir daí, só o Corinthians tentava o gol, enquanto o Barueri apenas se defendia. Com a pressão dos donos da casa, os jogadores do time da Grande São Paulo passaram a cair consecutivamente no gramado reclamando de possíveis contusões, fato que revoltou os alvinegros.



Nos últimos cinco minutos, com o jogo acontecendo apenas no campo do Barueri, o Corinthians continuou mandando a bola para a área do adversário na esperança de conseguir a vitória. No último lance, Douglas cruzou da esquerda e André Santos, de primeira, fez o gol que garantiu os três pontos ao time alvinegro.



Na próxima rodada, o Corinthians viaja a Brasília para enfrentar o Brasiliense, na próxima terça-feira, às 21h45. No mesmo dia e horário, o Barueri recebe o Santo André, na Arena Barueri.



CORINTHIANS

Felipe; Alessandro, Chicão, William e André Santos; Nilton (Diogo Rincón), Elias, Douglas, Lulinha (Bebeto) (Careca) e Herrera

Técnico: Mano Menezes



BARUERI

Renê; Marcos Pimentel, Diego, Duílio e Márcio Careca (Ávalos); Leandro Castan, Max Carrasco, Flávio e Ésley; Pedrão (Diego Silva) e Thiago Humberto (Leanderson)

Técnico: Márcio Araújo



Local: estádio do Pacaembu, em São Paulo

Árbitro: Domingos de Jesus Viana Filho (PA)

Assistentes: Luiz Quirino da Costa (SP) e Marco Antônio Bagatella (SP)

Público: 27.678 espectadores

Renda: R$ 461.343,00



Os resultados de hoje



Gama 1 x 1 Ponte Preta - Mané Garrincha - Brasília

16h Corinthians 1 x 0 Grêmio Barueri - Pacaembu - São Paulo

16h Bahia 2 x 0 Criciúma - Jóia da Princesa - Feira de Santana



20h30 São Caetano x Brasiliense-DF - Anacleto Campanella -São Caetano Do Sul



Com informações do UOL Esporte