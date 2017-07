Bandidos invadem e roubam casa em Candelária

Uma equipe da Polícia Militar deteve um homem suspeito de ter participado do assalto à uma residência no bairro de Candelária, zona Sul de Natal, na noite deste domingo (10).



Segundo informações do chefe de operações da PM, major Alarico Azevedo, homens em um veículo branco - não se sabe a quantidade de pessoas e o modelo do veículo ainda - chegaram na casa que fica localizada à avenida da Integração.



Eles invadiram o imóvel, renderam os moradores e roubaram objetos eletroeletrônicos da residência e, em seguida, fugiram do local. De imediato, a Polícia Militar foi acionada e foi até onde foi registrada a ocorrência.



Os policiais militares começaram uma busca pela região e encontraram um homem transportando uma TV. Uma das vítimas acompanhou os PMs. "Essa pessoa reconheceu o aparelho carregado pelo suspeito como sendo seu. Daí, todos foram levados à delegacia de plantão da zona Sul onde seria registrada a ocorrência", explicou o major Alarico.



A polícia ainda não tem pistas dos demais suspeitos de assaltarem a residência, mas mantém diligências pelas ruas da cidade com objetivo de encontrá-los. "Vamos aguardar o que será feito na plantão para saber se surgirão mais pistas dos foragidos", concluiu o major.