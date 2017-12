Em estréia 'dourada', Vivian e Larissa sobem ao lugar mais alto do pódio na etapa do Guarujá

Jogando juntas pela primeira vez, as paraenses Larissa e Vivian mostraram, neste sábado (20), que podem formar uma parceria de sucesso. A dupla derrotou Ágatha/Shaylyn por 2 sets a 0 (21/13 e 29/27) e conquistou o título da etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a 16ª da temporada. O terceiro lugar da etapa do Guarujá (SP) ficou com Ana Paula/Shelda, dupla campeã do Circuito Mundial 2008 por antecipação.O título no Guarujá foi o 22º de Larissa no Circuito Mundial. Vencedora das edições 2005, 2006 e 2007, ela chega a sua terceira medalha de ouro em 2008. Ao lado de Juliana, fora das quadras por contusão no joelho, Larissa foi campeã das etapas da Austrália e do Japão. Já Vivian sobe ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez em uma etapa Open do Circuito Mundial. No ano passado, jogando com Ângela, ela foi campeã da etapa Challenger da China.“Esta adrenalina de disputar uma final é maravilhosa. A Vivian está de parabéns, fez um trabalho excepcional junto com nossa equipe. Cobrei muito dela, mas ela reagiu muito bem”, avalia Larissa, que dedicou a conquista a sua parceira habitual.“A Juliana não esteve aqui, mas tem grande participação no título. Dedico a vitória a ela em nome da nossa parceria e amizade nos últimos cinco anos. Sem ela, não seria a jogadora que sou hoje”.Para Vivian, a conquista do primeiro título do Circuito Mundial representa um momento único em sua carreira.“Será inesquecível este momento. É indescritível conquistar meu primeiro título no Circuito Mundial diante de meus amigos e parentes. A Juliana esteve em nosso pensamento ao longo de toda a semana e esperamos que ela se recupere da melhor maneira possível”, finaliza.

O jogo

O primeiro set da decisão foi totalmente dominado por Vivian/Larissa. Mostrando entrosamento incomum para uma dupla que joga junta pela primeira vez, a parceria esbanjou volume de jogo e, após um contra-ataque finalizado por Larissa, a vantagem chegou a 5/0. No saque, a paraense ampliou a vantagem para 8/2. No final do set, Vivian atacou na paralela e fechou em 21/13.A segunda parcial foi bem mais equilibrada. Após uma largada de Larissa, a dupla paraense obteve uma vantagem de 3/0, mas logo as rivais empataram no quinto ponto. Dois pontos consecutivos de Vivian, um de saque e outro de bloqueio, deram nova vantagem de três pontos: 10/7. Na reta final, Ágatha e Shaylyn reagiram, chegaram a ter 20/18 no placar, mas não conseguiram fechar o set. Após muitos rallys e inúmeras trocas de vantagem, Ágatha atacou para fora e confirmou o título de Vivian/Larissa: 29/27.

* Fonte: CBV.