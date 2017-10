Fora de casa, Brasil aplica 3 a 0 no Chile

A atitude ofensiva do Brasil deu resultado. A seleção venceu o Chile, por 3 a 0, neste domingo (7), em Santiago, e chegou à vice-liderança do grupo sul-americano das Eliminatórias, com 12 pontos, ganhando no saldo de gols para Argentina. Os gols da partida foram marcados por Luis Fabiano (2) e Robinho. O próximo desafio será a Bolívia, quarta-feira (10), no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Foram expulsos de jogo Kléber (Brasil) e Valdivia (Chile).



Com Diego armando as principais jogadas para o trio ofensivo Ronaldinho, Robinho e Luis Fabiano, a seleção foi pressionada no início da partida, mas aos poucos foi se encontrando e acabou envolvendo os chilenos que se renderam a postura do selecionado brasileiro.



O primeiro gol do jogo saiu em uma cobrança de falta que Ronaldinho Gaúcho bateu e foi na cabeça de Luis Fabiano, que desviou para o canto direito, sem chances para o goleiro, aos 21 minutos.



Quando a partida chegava ao seu fim na primeira etapa, aos 44 minutos, Luis Fabiano recebe bom lançamento do zagueiro Lúcio. O atacante rolou para Robinho chutar forte, cruzado, sem chances para o adversário.



O gol que selou a goleada foi marcado por Luis Fabiano. O jogador recebeu cruzamento de Maicon, dominou, a bola ficou mais para o zagueiro, ele tirou do adversário, avançou e chutou forte, por baixo das pernas do goleiro Bravo, fazendo a festa da torcida brasileira no estádio em que o Brasil conquistou o bicampeoanto mundial em 1962.



FICHA TÉCNICA - CHILE 0 X 3 BRASIL

CHILE

Bravo, Medel, Jara, Estrada e Vidal (Cereceda); Carmona, Droguett (Valdivia) e Matias Fernández; Sánchez, Suazo e Gonzalez (Beausejour)

Técnico: Marcelo Bielsa



BRASIL

Júlio César, Maicon, Luisão, Lúcio e Kléber; Gilberto Silva, Josué e Diego; Robinho, Luís Fabiano (Jô) e Ronaldinho Gaúcho (Juan)

Técnico: Dunga



Local: Estádio Nacional, em Santiago (Chile)

Árbitro: Carlos Torres (Paraguai)

Assistentes: Manuel Bernal e Tiburcio Gauto (ambos do Paraguai)

Cartões amarelos: Estrada (C); Kléber (B), Diego (B), Luís Fabiano (B), Luisão (B), Gilberto Silva (B), Sánchez (C), Carmona (C)

Cartão vermelho: Kléber (B); Valdivia (C)

Gols: Luís Fabiano (B), aos 21min, e Robinho, aos 44min do primeiro tempo; Luís Fabiano (B), aos 37min do segundo tempo