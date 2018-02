ENE: Zuenir Ventura e Ariano Suassuna são alguns dos nomes já confirmados

Wlademir Alexandre Ariano Suassuna encerrará evento.

O evento é uma realização da Prefeitura do Natal através da Fundação Capitania das Artes e é considerado um dos mais importantes projetos de discussão da literatura nacional aberto à população.O III ENE reunirá em torno de 50 escritores, entre potiguares e convidados de outros estados, além de personalidades nacionais que transitam pela literatura, divididos em 12 mesas debatendo literatura em todas as suas vertentes e interagindo com a platéia.Zuenir Ventura é um dos nomes já confirmados. O jornalista e escritor mineiro lançará no ENE o livro "1968 - O Que Fizemos de Nós", uma espécie de segunda parte da obra "1968 - o ano que não terminou", lançado há 20 anos e que já vendeu 400 mil exemplares.Neste segundo "1968", Zuenir revela continuidades e rupturas entre o movimento cultural na década de sessenta e a geração atual. Além do lançamento, Zuenir participará da pré-abertura do ENE na quarta-feira, dia 26, e de um debate ao lado do escritor Ignácio de Loyola Brandão, na sexta-feira.Para lembrar os 50 anos da Bossa Nova, a poesia será revisitada através de convidados cuja relação com o movimento ajudará a moldar a colcha de retalhos da poesia bossanovista neste meio século.Estão confirmados os nomes do poeta, compositor e professor de literatura da USP José Miguel Wisnik, do escritor e articulista da Folha de S. Paulo Arthur Nestrovski e da cantora e compositora Paula Morelenbaum, ex-grupo Céu da Boca, casada com o instrumentista, arranjador e maestro Jaques Morelenbaum

Machado de Assis

Considerado por críticos literários do Brasil e do exterior como o maior expoente das letras nacionais e um dos maiores da língua portuguesa, Machado de Assis também ganhará foco nesta edição do ENE, em uma das mesas que terá como convidado o escritor e imortal Milton Hatoum.Literatura e política, poesia, cultura popular, jornalismo e meio-ambiente também serão abordagens concorridas dentro do III Encontro Natalense de Escritores. O jornalista gaúcho Washington Novaes, atual coordenador do programa da TV Cultura "Repórter ECO" e ex-secretário do meio-ambiente do Distrito Federal, é um dos nomes também confirmados para participar da mesa, ao lado de Ignácio de Loyola Brandão.Também um dos mais talentosos escritores da nova geração, o paulista Chico Mattoso, está confirmado para debate no primeiro dia, ao lado de outros escritores contemporâneos. A programação literária do ENE será encerrada em tom de aula-espetáculo com a presença do escritor paraibano Ariano Suassuna.

SERVIÇO:

III Encontro Natalense de Escritores, de 27 a 29 de novembro, na praça Augusto Severo, em frente ao Museu Municipal de Cultura Popular Djalma Maranhão