Pedro Ostiano afirma que não lançou candidatura às encondidas

O advogado Pedro Ostiano (PSL) afirma que já havia informado à imprensa sobre o lançamento de sua candidatura à Prefeitura do Natal. De acordo com o candidato, o projeto já vinha sendo debatido junto aos setores, que estarão apoiando o projeto independente do PSL de Natal.Afirmando que sua candidatura “nasceu no meio da população da cidade”, Pedro Ostiano disputará sua primeira eleição. Anteriormente, o advogado já havia trabalhado em outras campanhas, inclusive a do ex-presidente estadual do PSL, Geraldo Forte.“Assumi a presidência do partido e também o desafio de disputar a eleição em Natal. Minha candidatura não nasceu em Brasília, e sim no meio dos trabalhadores de Natal”, explicou Ostiano.Sobre as bases que sustentam sua candidatura, o presidente estadual do PSL cita os sindicatos dos empregados de condomínios, a oposição dos sindicatos dos rodoviários, o sindicato das empresas de petróleo, além de membros da Igreja Católica e Evangélica da cidade.“O meu vice, Antônio Bento (PSL), tem uma grande militância no meio evangélico, e como eu sou católico, fazemos uma boa chapa”, explica.A campanha do PSL ainda está sendo estudada pela direção do partido, que pretende reunir os setores em que têm apoio para unificar o discurso. “Pretendemos apresentar propostas consistentes nas áreas da Educação, Transporte e Segurança Pública”, disse.O PSL não está coligado a nenhum partido na eleição de Natal e apresentará oito candidatos a vereador. A expectativa de Pedro Ostiano é que a legenda consiga a eleição de pelo menos um vereador na capital, e outros dois no interior – Macaíba e Mossoró.