Clodoaldo Silva sente a mudança de categoria

Como já era esperado, os Jogos Paraolímpicos estão sendo difíceis para Clodoaldo Silva. Hoje, 9, foi o terceiro dia que o atleta nadou na nova categoria. Ele competiu os 200m livre e fez um tempo de 2m50s89, bem próximo da sua melhor marca como S4, que foi registrada o ano passado nos Jogos Parapan-americanos, quando cravou 2m50s30.



"Tecnicamente sou igual ou até melhor do que os atletas da classe S5, por causa das horas de dedicação ao treino, por ser profissional. Só que é impossível eu competir com deficiências menores que a minha. Assim, nem Deus consegue", desabafa o atleta.



Desde o primeiro dia de competição em Pequim o atleta vem passando por dificuldades. Nos 100m livre teve o azar de sofrer uma contratura muscular no meio da classificatória, mas conquistou um bom tempo. Na final, muitos falaram para o atleta não nadar por causa da lesão, mas ele competiu.



Não conseguiu sair do bloco e escolheu dá a largada de dentro da piscina. Clodoaldo conquistou a sexta colocação. Nos 50m costas, o nadador fez o melhor tempo da vida dele com 48s16 , mas que na S5, não significou muita coisa.



"Percebo que na minha atual categoria, o que predomina são os amputados, eles podem nem ter um braço ou uma perna, em compensação não têm atrito, possuem uma boa ondulação, saída e virada olímpicas e o cansaço chega bem depois pra eles (acúmulo de ácido lático). Enquanto eu tenho pernas e pés grandes que não uso e servem como âncora, que travam o meu movimento. Eu tenho que fazer o triplo de força para poder chegar ao final e me canso mais do que os outros, por ter mais atrito", explica o atleta.



Ainda hoje, 23h12, aqui no Brasil, Clodoaldo nadará a classificatória dos 50m borboleta, prova em que seu melhor tempo é 42s18. Uma diferença de mais de seis segundos do primeiro no ranking da classe S5, que tem o tempo de 36s29.



A prova que o atleta poderá ter alguma chance de melhor rendimento será nos 50m livre, pois ele não precisa fazer a virada. Atualmente a sua melhor marca é 34s69 contra as três marcas dos três primeiros colocados no ranking da S5, que são: 33s22, 33s50 34s24.



"Venho evoluindo a cada campeonato, como é uma evolução técnica e não da minha deficiência (o meu caso é estável) vou melhorar em algumas provas alguns décimos e, em outras, dois ou três segundos, em um ciclo paraolímpico, no caso, quatro anos. Isso acontece com qualquer nadador de ponta. Então é humanamente impossível eu ou qualquer outra pessoa, considerada ser humano, melhorar 18 segundos numa prova como a dos 200m livre, já que o recorde mundial é de 2m32s32 e meu melhor tempo, antigo recorde mundial na S4 é 2m50s30", diz o nadador.



As esperanças ficam para a prova dos dois revezamentos, as quais fizeram o atleta competir em Pequim para que ajudasse a equipe brasileira. No início Clodoaldo declarou que em forma de protesto não nadaria as provas individuais, somente os 50m costa, prova em que tem seu pior tempo, para garantir sua participação nos revezamentos.



No entanto, o congresso técnico determinou que se ele não nadasse todas as provas que foi inscrito na classe S4 na nova categoria, que ele não poderia nadar os revezamentos.



Fonte: Assessoria de imprensa Clodoaldo Silva