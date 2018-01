Prefeitos têm 30 dias para aderir ao programa Saúde na Escola

Brasília - Prefeitos de 700 municípios de todos os estados têm 30 dias para aderir ao programa Saúde na Escola e oferecer aos estudantes da rede pública cuidados extras na área de saúde. Os Ministérios da Educação e da Saúde participam da ação integrada, que inclui promoção, prevenção e atenção à vida do aluno.O foco do programa, neste ano, são as escolas públicas de 646 municípios que apresentam os menores Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais do ensino fundamental e que tenham 100% de cobertura das equipes do Programa Saúde da Família. Também será atendido um grupo de 54 municípios que reúne 1.409 escolas atendidas pelo programa Mais Educação.O cronograma a ser seguido pelos prefeitos prevê 30 dias para a adesão e mais 60 para desenvolver uma série de atividades, entre elas, criar um grupo de trabalho intersetorial, elaborar o projeto do programa no município e o termo de adesão.Para aderir ao programa, o prefeito deve enviar ofício ao Ministério da Saúde, para o endereço eletrônico [email protected] ou pelos Correios - Departamento de Atenção Básica, Esplanada dos Ministérios, bloco G, sala 655, CEP 70058-900, Brasília, Distrito Federal. No Ministério da Educação, a assessoria do programa Saúde na Escola tira dúvidas pelo e-mail [email protected]