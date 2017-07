ABC modificado para enfrentar a Ponte Preta Quatro jogadores vão cumprir suspensão automática e desfalcam o alvinegro diante da Macaca.

Marcelo Silva, Paulo César, Ivan e Jean Paraibano. Estes são os desfalques que o técnico Ferdinando Teixeira terá para o jogo da terça-feira (12) contra a Ponte Preta, em Campinas.



Para o lugar dos suspensos, o treinador alvinegro vai contar com Rodriguinho, Ben-Hur, Márcio Hahn e Márcios Santos. Os jogadores embarcam para Campinas, no interior paulista onde será disputado o jogo. Outra alteração pode acontecer na lateral-esquerda onde Vainer deve ceder lugar para Panda.



O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, o jogo entre Ponte Preta e ABC, que acontece no estádio Moisés Lucarelli, a partir das 21h45.