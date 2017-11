Dinheiro do quarto lote de restituição do IR pode ser sacado a partir de hoje O ressarcimento terá a correção de 5,93% na comparação com o valor calculado na declaração do Imposto de Renda.

Mais de 1,2 milhão de contribuintes podem sacar, a partir de hoje (15), o quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física deste ano. Ao todo, o órgão liberou o pagamento de 1.275.298 restituições, que somam R$ 1,2 bilhão.



O ressarcimento terá a correção de 5,93% na comparação com o valor calculado na declaração do Imposto de Renda. Desse total, 4,93% refere-se à taxa Selic acumulada entre maio e agosto. O 1% restante diz respeito à taxa nos primeiros dias de setembro.



Quem não informou o número da conta para o depósito deve procurar uma agência do Banco do Brasil e pedir a transferência para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança. O contribuinte também pode ligar para os telefones 4004-0001 (nas capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades) para repassar os dados.



O dinheiro estará disponível nos bancos por um ano. Depois desse prazo, só é possível fazer o resgate por meio de formulário eletrônico na página da Receita na internet.



Para que o contribuinte saiba se foi incluído no quarto lote, é necessário acessar o site da Receita ou ligar para o telefone 146 e informar o número do CPF. A consulta está aberta desde o dia 8.