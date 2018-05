Súmula sobre nepotismo está cumprida no Senado No total foram 86 exonerações. Comissão agora estuda adoção de documento com informações sobre parentesco para novos contratados para cargo comissionado.

A comissão criada pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves, para examinar a prática de nepotismo na Casa deu por encerrado, com o total de 86 exonerações, o trabalho realizado para o cumprimento da Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe a contratação de parentes nos três Poderes da República. A comissão estuda agora a adoção de um documento, a ser assinado por quem for contratado pelo Senado para cargo em comissão, com informações sobre o risco que incorre quem se beneficiar de nepotismo.



Em entrevista concedida nesta sexta-feira (24), no Salão Azul, o chefe de gabinete da Presidência do Senado, Sergio Penna, que presidiu a comissão, declarou que as informações prestadas por senadores, chefes de gabinetes e diretores da instituição resultaram nas exonerações publicadas no Boletim de Pessoal e que atingem 86 servidores.



Indagado sobre o risco de se descobrirem mais familiares beneficiados por nepotismo, Sérgio Penna respondeu que isso pode ocorrer em razão, por exemplo, de algum chefe de gabinete não estar em Brasília e constatar, posteriormente, que determinado nome não foi devidamente informado à comissão.



"O trabalho da comissão está encerrado. No entanto, se surgir mais algum nome, algum chefe de gabinete que esteja em férias, evidentemente que ele vai informar esse nome quando voltar".



Sérgio Penna ressaltou ainda que haverá punição para quem descumprir a súmula. "Há um processo administrativo para quem incorrer em falta dessa natureza".



Integraram a comissão presidida por Sérgio Penna o diretor-geral da Casa e o consultor legislativo Bruno Dantas. Esse grupo foi criado depois que o procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, apresentou ao STF reclamação contra a forma com que a Advocacia Geral do Senado vinha interpretando a súmula que proíbe o nepotismo.