Festival da Canção tem primeiros finalistas

Isabela Santos O evento é uma iniciativa da Assembléia Legislativa

As canções finalistas da categoria estudantil são "Vontade de ti", de André Rangel e Gustavo Fernandes, e "Encanta a cantoria", de Miguel Nery Santos Silva. Concorrendo pela categoria geral, foram escolhidas "Todos Vão se dar com o urubu", de João Salinas e Sérgio Farias, e "Juras de amor", de Magnus Araújo.A próxima eliminatória será dia 14 de novembro em Mossoró. Duas semanas depois, no dia 28, o festival vai para Santa Cruz. Caicó recebe os músicos dia 12 de dezembro. E a grande final será em Natal no dia 19 de dezembro, onde seráo premiados os novos talentos da música potiguar.