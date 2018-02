FHC vota e evita falar sobre disputas internas do partido Ex-presidente disse que vai esperar os resultados das eleições.

São Paulo - O ex-presidente Fernando Fernando Cardoso votou em São Paulo por volta das 10h30 no colégio Nossa Senhora Sion, região centro-oeste da capital paulista. Em entrevista a jornalistas, FHC evitou responder perguntas sobre disputas internas no PSDB. "Vamos ver qual vai ser os resultados das urnas. Acho que nessa coisa de eleições, temos que ter humildade. O candidato se faz. Os partidos, os líderes são importantes para a articulação das candidaturas", disse.



Para FHC, a eleição pode ser decidida em detalhes. Segundo ele, até declarações acidentais dos candidatos podem alterar o rumo da eleição. "A eleição de massa como é aqui no brasil, com milhões de pessoas, é uma conversa do candidato com o eleitorado. O candidato é que convence o eleitor. Às vezes, até por um acidente, se ganha porque um disse uma coisa boa e outro disse ruim em dado momento. Isso não é uma avaliação sobre as pessoas. É do momento, mas é assim que funciona".



Agência Brasil