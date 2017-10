Paraolimpíada: Clodoaldo Silva adia reavaliação para quinta-feira

O Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) aceitou o pedido feito nesta terça-feira (2) pelo nadador potiguar Clodoaldo Silva para que a data de sua reavaliação funcional fosse adiada para quinta (4), último dia permitido para o procedimento. No entanto, o atleta não confirmou se vai fazer os testes.À imprensa, ele disse que não concorda com a reavaliação porque já fez quatro e não precisa de mais nenhuma para praticar o esporte paraolímpico. Entretanto, afirmou que os outros atletas tem lhe motivado a permanecer em Pequim.“Adiei a reavaliação por eles. Os atletas são as únicas pessoas que me fazem ficar aqui, caso contrário eu já teria jogado tudo para o alto. Não é por causa das medalhas, mas por causa do exemplo que sou para outros atletas que estão aqui”, disse bastante emocionado.André Brasil, outro nadador brasileiro com boas chances de trazer várias medalhas para o país, disse que apoiará Clodoaldo seja qual for a decisão tomada. “Ele é maior do que tudo isso. Ele é o Clodoaldo. Ainda não sabemos o que ele vai fazer, mas o apoiarei sempre”.Os esportes paraolímpicos têm diversas separações de graus de deficiência que ajudam a nivelar os competidores. Representantes de um país não divulgado apresentaram um protesto, junto ao IPC, em junho, para que o atleta brasileiro fosse reavaliado quanto à sua classificação esportiva-funcional.A classe funcional do atleta já foi mudada antes, quando foi acatado o protesto da equipe espanhola, em dezembro de 2006. Entretanto, com um recurso dos brasileiros, o IPC voltou atrás na decisão em abril de 2007. A reavaliação do dia 4 está marcada para as 10h, no horário de Pequim, 11h a mais em relação ao horário de Brasília.

* Fonte: Agência Brasil.