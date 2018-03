Mobilização marca Dia Nacional do Doador de Medula Uma caminhada foi realizada no centro da cidade com a finalidade de mobilizar o cadastramento de novos doadores de medula óssea.

Marcando o Dia Nacional do Doador Voluntário de Medula Óssea, o Hemonorte em parceria com o Grupo de Apoio a Criança com Câncer (GACC), realizou na manhã desta segunda-feira (6), uma caminhada pelo centro da cidade com a finalidade de mobilizar o cadastramento de novos doadores de medula óssea, visto que a chance de encontrar um doador compatível é de um em cada 100 mil.



Segundo a coordenadora da campanha de doação de medula óssea, Rosali Cortez, "o objetivo da campanha é sensibilizar a população sobre a importância da doação para salvar vidas. Só aqui no GACC são dez crianças que estão à espera de uma medula para ter sucesso no tratamento e levarem uma vida saudável".



Entre as crianças está Alex Vitor, 13 anos, que está em tratamento com medicação e quimioterapia e à espera de uma medula há 2 anos, "espero que o mais rápido possível eu possa encontrar um doador para ficar curado".



O RN conta em média com 5 mil doadores já cadastrados, o que está muito longe do ideal que seria 100 mil. Ao contrário do que se imagina não é feita à raspagem do osso ou extração do mesmo, o procedimento de cadastro é simples, sendo retirada apenas uma amostra de 10 ml de sangue para exames. A doação só ocorrerá em caso de compatibilidade do Antígeno Leucocitário Humano (HLA). Para ser um doador basta ter entre 18 e 55 anos e estar saudável.



O agente de trânsito, Israel Ferreira, 45, que se tornou doador durante o evento ressalta que, "é muito importante salvar vidas com este simples ato de solidariedade". A expectativa da campanha é cadastrar pelo menos 200 novos doadores. Durante todo o dia haverá equipes do Hemonorte e do GACC fazendo o cadastramento de doadores em frente à sede do GACC na avenida Floriano Peixoto, 383, Cidade Alta, por trás da Catedral Metropolitana. Após o evento, quem desejar se tornar doador deve procurar o Hemonorte, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h.



Fonte: Assecom/RN