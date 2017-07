Festival Gastronômico de Caicó é lançado durante café da manhã

Rogério Vital Presidente da FCDL recebeu convidados para explicar sobre o festival.

Apesar de só ocorrer no início do próximo mês, há três meses o Senac já está realizando cursos de capacitação e qualificação da mão-de-obra que trabalhará no festival. Segundo o diretor regional do órgão, Laumir Barreto, cerca de 200 pessoas estão participando desses cursos preparatórios, que incluem qualidade no atendimento, culinária regional nordestina, auxiliar de cozinha, manipulação segura dos alimentos e aperfeiçoamento de serviço de bar.“Após firmarmos essa parceria com os organizadores, era importante que o Senac chegasse antes para trabalhar nessa preparação”, disse Laumir, lembrando que durante o evento serão entregues os certificados a quem participou dos cursos. A capacitação da mão-de-obra local tem sido considerada como uma das principais ações dos festivais gastronômicos por promoverem a melhoria do serviço oferecido.O Festival Gastronômico de Caicó é o segundo do Circuito Gastronômico e Cultural do Rio Grande do Norte. O primeiro foi em Martins, no mês de julho. Após Caicó será a vez de Mossoró, em setembro, e de Natal, no mês de novembro. Os eventos oferecem oficinas, concursos, tendas, shows, dança e música.Na programação do 1º Festival Gastronômico de Caicó estarão em destaque os restaurantes Caicó Deguste, Galeteria Brilhante, Restaurante Sertanejo, Ponto Certo, Coisas da Terra e Giovany. De Natal já está confirmado Eugênio Cantídio e sua Tenda do Chef. Os bares também serão de Caicó, com exceção da Cachaçaria Ombak, de Sagi, e o Salçaí, de Natal – que fará a exibição de uma série de coquetéis originais para o público. Os quiosques irão comercializar iguarias da terra, como doces caseiros, queijos coalho e manteiga e os licores regionais.Cenário perfeito para esportes de aventuraCaicó é o maior município da região do Seridó, localizado a 262 km de Natal. A cidade oferece muitos atrativos: rios, pedras, grutas e serras, como a Serra de São Bernardo, a Serra da Formiga, a Serra da Caridade e a Pedra da Baleia, cenários ideais para esportes de aventura como o rapel, a escalada, o rally de motos, mountain bike, acampamentos, trilhas e trekking.