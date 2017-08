Uma ruma de erros

Reprodução "Minha foto estava lá como se eu fosse a mulher que havia sido presa”, recordou a médica.

Pois bem. Há pouco mais de um mês essa hipótese que mais parece cena de filme norte-americano se tornou realidade para a caicoense, Verônica Alcântara dos Santos. No último dia 8 de julho, ela foi surpreendida pelo telefonema de amigos que disseram ter visto sua imagem associada à prisão da irmã do banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, configurando um dos grandes escândalos da sociedade brasileira.“Eu recebi a informação logo cedo e quando acessei o portal UOL, minha foto estava lá como se eu fosse a mulher que havia sido presa”, recordou a médica que também é vereadora pelo PMDB, já com dois mandatos, no interior do estado. Mas como explicar o que ocorreu?Primeiro precisamos analisar um aspecto. Até que ponto a Internet pode ser benéfica? É inegável que a rede mundial de computadores é a maior fonte de pesquisa que dispomos, basta digitar uma palavra e em menos de um segundo o leque de informações que surge a nossa frente é extenso e perigoso. Perigoso porque nem todas as pessoas sabem usá-la corretamente, e na era digital todo o cuidado é pouco para não cometer equívocos deste tipo.Então, o que pode ter acontecido? Ora, a velha confusão dos homônimos (nomes semelhantes), aliada a irresponsabilidade de alguém que se diz profissional.Ao chegar a notícia de que Verônica Dantas (irmã de Daniel Dantas), havia sido presa, era necessária a imagem dela para complementar o texto a ser veiculado para os leitores. O procedimento mais comum e correto é fazer uma foto, in loco, ou resgatar de algum arquivo da empresa. Porém, hoje em dia existem outros métodos para se conseguir uma fotografia e é aí onde mora o perigo.Mas daí a gente se pergunta, como alguém comete uma estupidez dessas? O mínimo que podiam ter feito era confirmar com alguém da cidade ou do meio econômico se aquela se tratava da mesma Verônica, empresária, acusada de participar de um esquema de desvio de dinheiro, e que hoje responde a processo como conseqüência da Operação Satiagraha da Polícia Federal.Apenas o primeiro nome é igual. Ambas se chamam Verônica, os sobrenomes é que são distintos: a médica de Caicó atende por Verônica Alcântara dos Santos. Já a empresária, que ainda está presa, se chama Verônica Dantas Rodenburg. Mas se fizermos um teste e tentarmos pesquisar nos sites de busca vamos encontrar apenas fotografias da potiguar. Isso justifica o erro? Não. Mas explica como chegaram a uma pessoa totalmente fora do cenário da investigação.“Foi um sufoco”, revela. Durante uma manhã toda e o início da tarde daquela terça-feira (8 de julho), a vereadora diz ter tentado o contato com a redação do veículo de comunicação, mas foi em vão até que de uma hora para outra a sua foto, por volta do 15h do mesmo dia, sumiu da página.O equívoco não será esquecido tão cedo. A vereadora afirma que acionará a Justiça para que “eles paguem pelo erro, já que não tiveram o zelo de conferir a informação antes de publicar”.O advogado Vilson Dantas, explica que o fato da troca de identidade ter ocorrido em meio a uma notícia negativa, “e sendo” Verônica Alcântara, médica, vereadora e uma pessoa conhecida na cidade, onde reside, a indenização deve atingir um valor razoável, que beira a casa dos milhões.A médica caicoense não foi a única prejudicada nessa história. Foi vítima do mesmo episódio, e talvez de forma mais prolongada, o ator global, Daniel Dantas que teve fotos suas publicadas no lugar do ex-dono do Opportunity, ao lado de Celso Pitta e Naji Nahas, também envolvidos no suposto esquema de corrupção.No caso do ator, a sua imagem foi exposta em dois jornais impressos: o italiano La Stampa, e o baiano Diário do Sul, que demonstrou um profundo desconhecimento de um dos artistas mais famosos por seus trabalhos na televisão brasileira.Daniel Dantas (o ator), que já atuou em 20 novelas da Rede Globo, aliás, está em evidência interpretando o personagem Natércio Silva Prado em Ciranda de Pedra, que está no ar, às 18h na emissora, informou através da sua assessoria de imprensa que as conseqüências para sua carreira artística podem ser muito ruins, já que os seus filmes são veiculados em vários países. Ele também decidiu processar os veículos de comunicação.“É uma ofensa à honra e a vida privada de qualquer cidadão”, reforça o advogado.De acordo com Verônica Alcântara a sua imagem ficou exposta pelo menos uma manhã toda, e o início da tarde, “a primeira vez que acessei o site era 10h. À tarde já passava das 14h e ainda estava lá. Quando vi fiquei estarrecida, pois ter minha imagem relacionada a um episódio dessa magnitude será péssimo, para minha carreira política ou até mesmo como cidadã”.