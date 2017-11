Quatro equipes do Nordeste chegam à penúltima fase da Série C Salgueiro/PE, Campinense/PB, Confiança/SE e Asa/AL mantém sonho do acesso à Série B.

A Série C do Brasileiro se resume hoje a dezesseis equipes. O F]futebol do Rio Grande do Norte não está mais representado na competição. Mas o Santa Cruz e Potiguar de Mossoró não foram bem.



Os clubes que resistem na competição são o Rio Branco do Acre, Luverdense e Mixto, do Mato Grosso , Águia e Paysandu do Pará, Atlético Goianiense, dono de melhor campanha de toda competição, Garatinguetá e Guarani de São Paulo, Duque de Caixas do Rio (ainda resiste um do Rio), Ituiutaba de Minas Gerais, Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul e Marcílio Dias de Santa Catarina.



O nosso Nordeste brioso está representado por quatro agremiações valorosas que resistem aos percalços da competição abandonada pela CBF, segundo reclamações dos dirigentes.



O Salgueiro/PE, Campinense/PB, Confiança/SE e Asa/AL. As duas primeiras fizeram parte dos grupos de nossos representantes - Santa Cruz e Potiguar de Mossoró - que, infelizmente, caíram na primeira fase.



Os nordestinos estão no grupo 26 da penúltima fase do campeonato, o que significa dizer que o Estado nordestino terá apenas dois representantes na reta final - dois serão eliminados entre si -, brigando por uma das quatro vagas à Série B de 2009



A terceira e pénúltima fase começa nesta quinta, dia 11/09 e termina no dia 28/09. Os jogos serão de quarta e domingo.



A 1ª rodada da Série C



Quinta-feira



15h

Duque de Caxias-RJ x Atlético-GO



20h30

Paysandu-PA x Rio Branco-AC

Confiança-SE x Salgueiro-PE

Campinense-PB x ASA-AL

Brasil-RS x Ituiutaba-MG

Guarani-SP x Marcílio Dias-SC



21h30

Mixto-MT x Guaratinguetá-SP

Luverdense-MT x Águia de Marabá-PA





Com informações do Jornal de Fato