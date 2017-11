Fernando Lucena dispara contra aliados de Fátima Bezerra

Elpídio Júnior Lucena: "aliados"?

Fazendo referência à entrevista concedida por Rogério Marinho ao Jornal 96, da 96 FM, na manhã desta terça-feira (9), Lucena disse que o deputado do PSB – que compõem a aliança em torno de Fátima Bezerra – não aceitou a derrota dentro do partido e está sendo infiel à legenda.“Quando eu ouvi a entrevista pensava que era Miguel Weber (marido de Micarla) que estava falando. Nunca vi ninguém a defender tanto”, ironizou Lucena.Ainda com a “caixa de ferramentas” aberta, o vereador do PT aproveitou para disparar contra o deputado José Dias, que apresentou documentos que supostamente comprovariam o envio de recursos de emendas redigidas por Fátima Bezerra para municípios do Paraná.“José Dias é um deputado desprezível. Nunca fez nada durante todos esses anos em que esteve na Assembléia e fica inventando mentiras contra Fátima, que é da mesma coligação dele. Ele só é eleito deputado porque fica escorado nos Alves, porque se não ele não ganhava nem para vereador na cidade dele”, declarou o petista.Após Fernando Lucena criticar também a postura dos vereadores do PSB e PMDB – excetuando Hermano Morais e Geraldo Neto – que não estariam participando da campanha de Fátima Bezerra, o vereador Luís Carlos (PMDB) solicitou aparte para explicar o seu posicionamento.De acordo com o peemedebista, ele votaria em Fátima Bezerra porque seguiria a orientação do partido, mas não estava participando dos eventos de campanha porque entendia que ele precisava trabalhar mais ativamente na própria campanha de reeleição. Lucena, por sua vez, não acreditou na justificativa de Luís Carlos.“Eu não aposto um real que Vossa Excelência dará o voto a Fátima. Vossa Excelência estaria no PV se pudesse”, disparou Lucena, afirmando que confia na vitória de Fátima Bezerra, mesmo sem o auxílio de alguns parlamentares.