Bota reencontra a vitória e mantém o Ipatinga na lanterna do BR-08 O grupo de jogadores deu um "pontapé na crise" e uma resposta a Augusto Montenegro.

Ao que tudo indica, o grupo do Botafogo resolveu dar um pontapé na crise e respondeu, em campo, as diversas críticas feitas pelo vice-presidente de futebol do clube, Carlos Augusto Montenegro. Com um futebol organizado e objetivo, a equipe carioca venceu o Ipatinga por 3 a 0, neste sábado, no Ipatingão, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Glorioso foram marcados por Leandro Guerreiro e Diguinho, no primeiro tempo, e Thiaguiinho, nos acréscimos do segundo.



"O técnico Ney Franco nos pediu que não ficássemos muito recuados por causa do calor, pois era isso que o Ipatinga queria. A vitória serviu de alívio e foi importante porque mostramos muita segurança na defesa", ressaltou o cabeça-de-área Túlio.



Já para o Ipatinga, que acumulava bons resultados nas últimas rodadas da competição em seus domínios, a derrota significou a permanência na lanterna. O clube mineiro segue com 28 pontos e terá um compromisso complicado pela 32ª rodada. O Tigre enfrentará a Portuguesa, no Canindé, rival que também luta contra a degola.







Ipatinga: Fernando; Márcio Gabriel, Henrique, Gian e Beto (Gilsinho); Xaves (Pablo Escobar), Augusto Recife, Leandro Salino e Júlio; Adeilson e Ferreira (Kempes)

Técnico: Márcio Bittencourt



Botafogo: Renan, Alessandro, Renato Silva, Edson e Triguinho (Zé Carlos); Leandro Guerreiro, Túlio (Thiaguinho), Diguinho (Emerson) e Carlos Alberto; Jorge Henrique e Wellington Paulista

Técnico: Ney Franco



Local: Minas Gerais, em Ipatinga - MG

Data: 25/10/2008 (Sábado)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Wallace Nascimento Valente (ES)



Com informações do UOL Esporte