Rádio de Currais Novos fica 24 horas fora do ar por determinação da Justiça Eleitoral

Fátima Elena José Lins conseguiu liminar para retirar rádio do ar por 24 horas.

Durante um programa da emissora, que é ligada ao senador José Agripino (DEM), as críticas a José Lins teriam sido feitas com o suposto interesse de prejudicar o atual prefeito na disputa contra o também candidato Geraldo Gomes, que pertence ao mesmo partido de Agripino, o DEM.A suspensão da programação foi solicitada pela coligação “Avança Currais Novos”, que tem José Lins como candidato, e foi acatada pelo juiz Valdir Flávio Lobo Maia, da 20ª Zona Eleitoral. Segundo funcionários do cartório eleitoral, há outros processos relacionados ao mesmo tema, o que poderia ter motivado a concessão da liminar por parte do juiz.Como a intimação foi feita por voltas das 8h30 desta quinta-feira, a Rádio Ouro Branco poderá retornar ao ar por volta das 9h da sexta-feira (19).