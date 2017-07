América contrata mais três jogadores Laterais Vandinho e Marciano além do meia-atacante Jymmy chegam ao alvirrubro por indicação do técnico Ruy Scarpino para reforçar o plantel.

O América anunciou a contratação de três jogadores para reforçar o plantel, que disputa a série B do Campeonato Brasileiro.



Foram contratados os laterais Vandinho e Marciano além do atacante Jymmy. Todos foram indicações do técnico Ruy Scarpino.



O detalhe é a contratação de Marciano, que já defendeu o ABC, arqui-rival do América no RN. Já os outros dois jogadores vêm do futebol do Espírito Santo.



*Com informações do site do América