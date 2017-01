CDP da Ribeira registra terceira fuga do ano

Reprodução / Fred Carvalho Até o momento nenhum dos fugitivos foram recapturados.

Os fugitivos são: Geovane Pessoa dos Santos (assaltante), Flávio Henrique Pinheiro (assaltante), Carlos Alexandre da Silva (assaltante) e Fernando Thiago de Medeiros (preso sob força de mandado). Até o momento nenhum dos quatro foi recapturado.A fuga aconteceu por volta das 3h30. No momento, três policiais militares e um agente penitenciário estavam na unidade carcerária. Um dos PMs percebeu a fuga e descarregou um revólver contra os fugitivos. Há marcas de sangue no muro do CDP. Os presos estavam na cela 2 do pavilhão B.Essa foi a terceira fuga somente este ano da unidade. Segundo policiais militares e agentes que trabalham no local, essas fugas se dão pela falta de estrutura existente no CDP.“Aqui são cinco celas, que abrigavam até o momento da fuga 89 presos. Há superlotação e não temos a estrutura necessária para abrigar tanta gente. O principal problema é em relação ao pessoal. Para se ter uma idéia, houve um dia em que só tinham um policial militar e um agente penitenciário trabalhando aqui na madrugada”, relatou um funcionário da unidade prisional.O prédio onde funciona o CDP da Ribeira já abrigou uma delegacia de polícia durante muitos anos. Em dezembro de 2006, o local foi reformado e repassado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc).