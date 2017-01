Comerciante será indenizado por prisão ilegal

O comerciante R.R. de Oliveira receberá R$ 20 mil, a título de indenização por danos morais, a ser paga pelo Estado do RN por ter sido preso ilegalmente.O fato aconteceu, segundo os autos, no dia 19 de outubro de 2001, quando uma pessoa conhecida por J.P, que já havia se envolvido numa colisão automobilística com R.R. de Oliveira e lhe agrediu fisicamente, dirigiu-se ao estabelecimento comercial onde Oliveira possui um pequeno supermercado, acompanhado de mais dois homens desconhecidos, na tentativa presumida de amedrontá-lo.Após o início de discussão entre José e Oliveira, este, sem que houvesse agressões físicas mútuas, retornou ao seu ambiente de trabalho, enquanto aquele também se retirou do local. Logo em seguida, Oliveira dirigiu-se à praça existente em frente ao seu estabelecimento comercial, para participar das conversas costumeiras de final de tarde.Após quarenta e cinco minutos, foi surpreendido pelo Policial Militar Cabo Sérgio, da viatura 212, e seus comandados, que, sem qualquer explicação, o algemaram, muito embora tenha Oliveira perguntado aos policiais o motivo de sua prisão, ocasião em que lhe foi respondido que ele não passava de um bandido e merecia estar atrás das grades.Ou seja, foi preso sem saber o motivo de sua prisão e qual o crime a si atribuído.A relatora do recurso, juíza convocada Patrícia Gondim, destacou a responsabilidade do Estado, quando a Constituição Federal estabelece que a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e esteja presente o elo existente entre o fato que causou o dano e os prejuízos causados à vítima.Assim, decidiu o relatora, considerando que o Estado responde pelos atos praticados por seus agentes quando em serviço, evidente é a legitimidade do ente público para responder os termos da ação indenizatória em questão.Para a relatora, no caso, observa-se pelas provas dos autos que já havia um desentendimento entre o autor e J.P., porém não ficou comprovada nenhuma ameaça, nem tão pouco agressão por parte do autor, à referida pessoa, como alegou o Estado. Na verdade, da análise dos documentos, sobretudo dos depoimentos testemunhais e do laudo de corpo de delito, percebe-se que, de fato, o autor foi preso injustamente.“O autor, sem nenhuma explicação foi abordado, algemado, colado na viatura e preso por policiais, sem nenhuma explicação, nem tão pouco justa causa. Dessa forma, não restam dúvidas acerca do erro relativo à prisão e ao constrangimento sofrido pelo autor ao ter privada a sua liberdade de forma precipitada e humilhante, vez que, segundo as testemunhas, os policiais antes de se dirigirem à delegacia deram voltas na praça onde localizava-se o estabelecimento comercial do autor, com o mesmo dentro da viatura, submetendo-o a uma situação vexatória e desumana”, relata a relatora em sua decisão.Após ser condenado em primeira e segunda instância, esta última em Apelação Cível, o Estado ingressou com um segundo recurso - Embargos de Declaração – apenas para esclarecer alguns erros materiais. Porém a sentença foi mantida, com o autor sendo indenizado em R$ 20 mil.

* Fonte: TJ/RN.