PTC solicita registro de candidatura

O Partido Socialista Cristão foi o segundo partido – o primeiro foi o PSTU – a solicitar o registro de candidaturas para o pleito deste ano em Natal. A documentação cadastrando os candidatos a prefeito e vereador da legenda foi entregue na tarde da última quinta-feira (3), junto à 3ª Zona Eleitoral.O candidato do partido que disputará a prefeitura da capital potiguar será o militar aposentado Miguel Mossoró. Com propostas irreverentes, como a construção de uma ponte ligando Natal a Fernando de Noronha, o candidato quase chegou ao segundo turno das eleições em 2004.Já o PSOL, que terá nove candidatos a uma vaga na Câmara Municipal e terá como postulante na majoritária o sindicalista Sandro Pimentel, entregará a documentação do registro até o final da tarde desta sexta (4).O prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para que os partidos cadastrem seus candidatos se encerra no próximo sábado (5). De acordo com o chefe do cartório da 3ª Zona Eleitoral, Tyronne Dantas, a expectativa é de que as legendas deixem para fazer o registro somente no último dia.Caso os partidos ou coligações deixem de registrar algum candidato, o próprio postulante pode solicitar o seu registro junto à Justiça Eleitoral até o dia 7 de julho.