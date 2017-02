Porpino deve assumir Articulação com os Municípios no início da próxima semana

Fátima Elena Albuquerque Cláudio Porpino não deve retornar à Assembléia Legislativa nesta legislatura.

“Não há nada definido. Foi uma conversa inicial, mas quem deverá anunciar qualquer coisa é a governadora. Vamos deixar acontecer”, explicou Porpino.Sendo considerado um dos mais fiéis aliados da governadora, Cláudio Porpino era um dos nomes mais cotados para assumir alguma pasta no Governo do Estado, já que foi obrigado a deixar a Assembléia Legislativa após os retornos de Larissa Rosado (PSB) e Wober Júnior (PPS) à Casa.Apesar de já ter divulgado a vontade de retornar ao Legislativo, Porpino deverá mesmo ingressar no Governo devido às recusas de outros deputados da base em assumir alguma função no Executivo. Como apenas Gustavo Carvalho (PSB) aceitou entrar na administração, assumindo o Gabinete Civil, abriu-se a vaga apenas para o primeiro suplente, Vivaldo Costa (PR).A expectativa, segundo o próprio Cláudio Porpino, é que a governadora anuncie o nome do novo titular da Articulação com os Municípios já na segunda-feira (14).